【萌寵充電站】貓BB緊抓水喉發放無辜電波　網民：別逼牠了

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 貓咪不喜歡洗澡，這似乎是共通的天性。有網民想為小貓B洗澡，怎料貓咪竟怕得站了起來，拉着水喉露出楚楚可憐模樣。結果這相片分享在網絡後，隨即引起網民惻隱之心，紛紛留言：別逼牠！

大家好，我是Miru。（ig@mirukunmom）

這隻來自日本，超萌可愛的小貓B叫Miru，是隻曼切堪貓。牠嬌小迷人，最大特色就是手短腳短。不過，曼切堪貓是基因突變品種，天生有不少身體上的缺陷，因此一直備受爭議，認為這樣刻意培育這品種，根本是在傷害貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看Miru如果抗拒洗澡，牠的萌樣真是可愛極了】

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小貓Miru的主人，早前便曾分享了替貓咪洗澡時出現的特別情況。小貓Miru因為害怕洗澡，結果驚恐得站了起來，更抓着水喉不放，一臉求饒的樣子。網民看到相片後，紛紛替貓B說話，希望主人「別逼牠」。

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【點擊圖片看Miru的生活照，牠的萌樣真是可愛極了】

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另外，除了洗澡外，還有一次Miru卡了在雪櫃與牆壁之間，這照片也被網民瘋傳，都希望衝上前去拯救牠。可見Miru的魅力，實在令人沒法抗拒。