【現實狗】家中4狗「黑面」待主人　街上遇美女合照即變臉

台灣網紅狗「狗仔隊玩很大」早前出席綜藝節目，狗仔隊成員平日超級酷，即使看到零食、玩具，甚至豐富的晚餐都不愛笑，甚至「黑面」對待。結果牠們看到某位嘉賓後，竟然露出甜甜的笑容？連狗主也不禁發文指出：「我很羨慕。」

狗狗們遇到美女，馬上露出一張笑臉。（facebook圖片：狗狗 Phyllis）

台灣網路紅犬「狗仔隊玩很大」由5隻狗狗組成，今年8月狗仔隊曾於半夜吵醒狗主，他醒來責備了牠們一頓，結果下一秒就發生地震，牠們被網媒報導後紅遍台灣。日前，狗仔隊更受邀出席台灣綜藝節目《綜藝大熱門》的錄影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到，狗仔隊看到女演員「狗狗Phyllis」，竟然立即露出笑臉！就連狗主也不禁在牠們的facebook專頁發文指：「奇怪平常都不笑的，遇到妹子就笑這麼開心，爸爸覺得羨慕！」

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「我以為拿零食、玩具給牠們，牠們就會露出很開心、很期待的表情，但通常都給我擺一張臭臉。」原來狗仔隊平日不喜歡笑，即使狗主為牠們奉上一頓美味的晚餐，牠們仍然目無表情，就好像全世界都欠牠們錢似的。狗主接受《香港01》訪問時指，「牠們平常大部份時間都待在家裡或家附近，即使帶牠們到家附近玩耍，牠們的表情也不會特別開心。那天Phyllis跟牠們互動，狗仔們都非常開心，全部笑嘻嘻的。」

來自荷蘭阿姆斯特丹的金毛尋回犬Barley，不管走到哪裡都會喜歡帶著毛公仔Fluffy，無論睡覺、散步、大小便、看電視，都要帶著Fluffy，簡直就像它的貼身保鑣！

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