【萌寵充電站】棉花糖魔天使24小時攬毛毛被　這天氣下誰不想像牠

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 步入冬季，人們都紛紛裹上層層厚衣，這頭來自韓國的小狗也不例外，每天也穿上毛茸茸的衣服，幸福之情溢於言表。

來自韓國的「豆腐」是一頭魔天使，體型非常嬌小，一手就能把牠抱起。牠渾身的毛髮柔軟雪白，可愛的外表迷倒不少網民。別看牠這般童顏，但其實牠已接近7歲，換算作人類年齡已是中年人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「豆腐」最愛穿著「毛毛裝」。（Instagram@dooboonuna）

豆腐之所以能保持年輕，全賴飼主照顧周到。牠的飼主更為牠添置了多套冬季「毛毛裝」，每天為牠換上新衣，令牠儼如一位示範冬裝的專業模特兒。毛茸茸的豆腐最愛抱著同樣柔軟的毛毛被，看到牠那滿足的表情，心頭彷彿湧上一股暖意。

豆腐經常躲在毛毛被中。（Instagram@dooboonuna）

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飼主特地為豆腐開設了Instagram帳戶，現時牠已有近7萬位粉絲，躋身網絡紅人之列，更不時收到公關產品，人氣持續上升。