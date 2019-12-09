【萌寵充電站】三色貓閃電手偷食　連世上「最臭」的食物也不放過

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 小貓「Mika」雖未滿一歲，但其偷食功力絕對遠勝不少同類，是位「美食神偷」。牠日前再度發功，戰利品竟是嚇怕不少人的榴槤Pizza，讓飼主驚訝得無言以對。

饞嘴的毛孩不計其數，來自台中的這頭小貓「Mika」絕對是當中的表表者，牠的偷吃技巧已修練至出神入化，身手非一般敏捷。牠日前竟趁飼主不留意，以迅雷不及掩耳之勢偷走人人嫌棄的榴槤Pizza，讓飼主哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Mika一口叼起榴槤Pizza。（Facebook@王芷均）

緊咬榴槤Pizza當寶物

王姓飼主昨日（8日）發文，指友人在派對上帶來榴槤Pizza，但因太臭而被眾人嫌棄，因此而剩下不少。然後，路經的Mika卻一個箭步上前偷吃，飼主形容牠「用臉把盒子撐開，朝榴槤Pizza一咬」，轉眼間已叼起一件Pizza，被當場逮到後還用雙手護著Pizza，不讓飼主拿走。飼主立刻拍下牠的犯罪證據，嘆道：「這小姐（Mika）像是搶到什麼稀世珍寶一樣……」最後Mika也如往常般不敵飼主，偷食任務以失敗告終。

Mika的招牌護食手勢。（Facebook@王芷均）

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慣犯Mika「戰績彪炳」，曾偷吃貢丸、甜米糕、芝士腸、粟米蛋餅、貝果、水餃等等，絕不放過任何能吃的東西，飼主苦笑說：「（Mika）真的是我看過最誇張愛吃的貓，速度真的跟閃電一樣快。」Mika每次都會在食物旁徘徊，然後裝著不感興趣，然後待飼主轉身的一瞬間，便會迅速咬走碗內的食物，轉身就跑，動作非常熟練。每次都被飼主逮到的牠，都會使出招牌護食手勢，作勢要一口吞下食物，模樣非常可愛。

沒有食物的陪伴，Mika顯得有點呆滯。（Facebook@王芷均）

曾流落街頭 滿身跳蚤兼骨折

Mika現時將近1歲，性格極度貪吃，即使多次被逮到，也屢敗屢戰，對食物的熱愛可謂無人能敵。別看牠臉圓圓且身手敏捷，其實牠本來是頭流浪貓，不但身上滿布跳蚤，恥骨更曾粉碎性骨折，使牠再也無法如其他貓般正常跳躍，直至遇上現任飼主，牠的命運才得以改寫。