【萌寵充電站】吸毒男經歷人生低潮　領養狗後人生結局從此扭轉

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 混種狗Rosenberg在5年前被癮君子Topher收養，從此改變了他的人生！他們不時會穿上相同的衣服、搭配相同的打扮，不少路人都覺得他們是孖公仔，更因此被受關注。

狗主Topher和狗狗Rosenberg憑著相似的外貌，在網絡上打響名堂。（facebook圖片：Topher Brophy）

2014年，Topher Brophy曾經對人生感到絕望，他找不到毫絲的生存意義，也不願意跟人們建立關係，每天只能倚靠吸毒填補心裏的空虛，直至他遇到Rosenberg。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Rosenberg是位混血兒，牠身上帶有澳洲牧羊犬和貴婦犬的基因，這個品種又稱為「Aussiedoodle」。自從Topher領養了Rosenberg後，他全副心思都放到牠身上，他的生活開始添上了色彩。而Rosenberg洞察到Topher內心的缺口，當他感到難過、低落時，牠總會適當地給予安慰，讓Topher重拾精神，還陪伴他走過戒毒痛苦。

他們經常穿上父子裝，拍照放到社交媒體上。（facebook圖片：Topher Brophy）

▾▾▾點撃圖片放大：看他們有多相似！▾▾▾

+ 23 + 22 + 21

有不少路人都認為Topher跟Rosenberg的外表非常相似，於是他們開始穿起親子裝，「當我們穿上親子裝時，大家都會因此而感到開心。其實我們的個性比外表更相似，我們很幸福可以找到彼此。」

網民們都很喜歡這對父子的悉心打扮，令他們成為了一個小小的焦點。自Rosenberg出現後，Topher開始與外界建立聯繫，為人生添上了新的色彩，他還因而建立了自己的家庭，過著前所未有的幸福人生。

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。 （傳送門）：https://heart.hk01.com/zh/project/10211

美國有隻虎班貓Monica，懷疑在出生的時候壓到後腳，導致牠後腳畸形，有機會影響日常生活。貓義工不願看到牠痛苦一輩子，於是每天照顧為牠按摩，結果出現奇蹟！

▾▾▾點撃圖片放大：看Ross和Monica長大的萌照▾▾▾