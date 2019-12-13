【萌寵充電站】 貓咪剃毛後露粉紅肉體　網民笑翻：高清無碼？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 日本有網民發布了一張「無碼高清」的貓照片，惹來不少網民讚好！大家都認為貓咪的「祼體」超可愛！

貓咪無故被剃走毛髮，看起來悶悶不樂。（Twitter圖片：mizukiakari1001）

「姨姨的貓咪換了新造型，不過牠的反應好像不太開心。」有日本網民在Twitter上發布了一張照片，相中有一隻被剃走披毛的橘貓。由於披毛太短，讓貓咪的身體變得一覽無遺，肚皮脹得形成了皺摺，而且還露出了一點粉紅色的皮膚，彷如「高清無碼」！雖然貓咪看起來非常可愛，但是貓咪看起來好像有點悶悶不樂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

該網民把照片發布到Twitter後，獲得超過24萬網民讚好，接近7萬次轉發，更有不少網民大曬家中愛寵「高清無碼」的照片！

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大部分網民留言都讚貓咪可愛：「吃得太多了！」、「下垂的肚子很可愛！」、「我覺得牠的肚子被塞滿了東西。」、「不管看多少次都很可愛。」

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

美國亦有一名寵主帶愛犬到美容店剪毛，然而美容師卻把狗狗身上毛髮剃光，令她大感意外。她在Twitter發帖訴苦，意外地有大批感同身受的苦主，紛紛張貼出家中愛寵被美容師剃光毛的相片。

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