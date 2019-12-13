【超爆笑】老爸質問是誰咬碎信件　唐狗超心虛舉動出賣同伴

狗狗們天生就是破壞王，即使年紀小小，破壞功力已不容小覷。兩頭小狗日前在家搗亂，因咬爛家中信件而被飼主質問，其中一頭小狗立刻露出「飛機耳」，右腳更不住猛踢同伴，心虛模樣十分逗趣。

4個月大的唐狗「wiwi」和「多多」性格調皮，不時也會在家搗蛋，日前更創下了目前為止為彪炳的「戰績」，將家中的信件咬得粉碎。男飼主其後質問牠們，也許因年紀尚幼，多多似乎經不起嚴厲質問，其身體語言瞬間出賣了自己。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

4個月大的唐狗「wiwi」（左）和「多多」（右）。（性格調皮，不時也會在家搗蛋。（Facebook@米克斯傳奇）

男飼主將質問過程拍成影片，意外地笑翻網民。從片段中可見，wiwi和多多乖巧地坐在角落，男飼主則手持信件碎片，向牠們質問道「是誰咬的？」多多隨即心虛地垂低頭，後腳不禁狂踩身旁的wiwi，形跡可疑，彷彿在向對方說：「不是說好一起認罪嗎？」然而，wiwi仍然保持一臉鎮定，沒露出絲毫破綻。

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多多心虛的反應變相出賣了自己，不論飼主還是網民都認定牠就是兇手，網民更打趣道「那腳是在暗示出來頂罪嗎？」、「看耳朵就知道啦」、「開飛機耳的一定是主謀」。最後，多多被飼主責罵懲罰，牠亦乖巧地接受教訓。

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