【警犬】男童痛心警犬無避彈衣上陣　他想出這條「絕世好橋」籌募

美國一位10歲男孩因不忍警犬缺乏裝備，遂發起眾籌購置防彈背心，一年間已成功幫助了過百隻警犬，年紀小小已善心爆棚。

來自美國俄亥俄州Brady Snakovsky現年10歲，是一個眾籌項目的發起人。Brady自幼已崇拜警察，然而，他在兩年多前突然發現，並非每隻警犬都如警察般擁保護裝備，令他大感憂心。他後來得知，每件防彈背心售價高達近千美元，因價格高昂而並非每隻警犬都會獲發。

來自美國俄亥俄州Brady Snakovsky現年10歲，是一個眾籌項目的發起人。（Go Fund Me）

於是，他在去年年初發起眾籌，當時僅得9歲的他希望能籌得10萬美元，為警犬們添置防彈背心。截止目前為止，該項目已籌得逾9萬多美元，非常接近目標；而Brady亦已為來自17個州份，共130多隻警犬購置背心，現時還有59隻警犬仍在等候中。

Brady發現並非每隻警犬擁有保護裝備後，感到十分擔憂。（Go Fund Me）

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Brady的善舉令不少人動容，紛紛伸出援手支持，他亦因此一舉成名，去年更獲動保機構ASPCA頒發「年度兒童」獎項，亦及獲眾籌網選為「Go Fund Heroes」。

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