14歲雪橇犬病逝　骨灰化琉璃珠陪伴　最後心意讓主人哭成淚人

不少寵主均會選擇將毛孩骨灰製成飾物，彷彿有種繼續相伴的感覺。一名飼主早前送別飼養14年的雪橇，並將牠的骨灰融入琉璃珠之中。當她收到成品一刻，赫然發現愛犬留給她的最後心意，眼淚潸然而下。

飼主蔣小姐飼養雪橇犬「少爺」多年，後者於6月不敵病魔離世，從此天人永隔。為了紀念愛犬，蔣小姐將少爺的骨灰製成琉璃珠，成品意外地讓她當場淚崩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雪橇犬「少爺」於6月不敵病魔離世。（Facebook@野狼&狐狸&小綿羊）

少爺自幼體弱多病，但依然努力陪伴了蔣小姐整整14年，最後因年邁及失智症而安祥離世。她憶述當時情況，「當我在他耳邊說『我會好好照顧自己還有胖妹（家中另一雪撬犬）跟兩個弟弟』時，他就嚥下了最後一口氣。」其後，她打算將少爺的骨灰燒製成琉璃珠，豈料前3次均失敗告終，直到第4次才成功。她收到成品一刻，仔細端詳，竟發現珠面有個狗狗面容般的圖案，彷彿是少爺的化身，眼淚隨即奪眶而出。

少爺與家中另一雪撬犬「胖妹」。（Facebook@野狼&狐狸&小綿羊）

▼▼▼▼▼點擊放大看琉璃珠上的圖案▼▼▼▼▼

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琉璃珠上的圖案讓她感動不已，令她不禁憶起多年來愛犬與自己共度的點滴。早在2005年，蔣小姐離鄉背井在外地工作，意外患了一場大病，痊癒後萌生飼養寵物的念頭。她在寵物店看到險些被退回繁殖場的少爺，於是就決意帶少爺回家，從此陪她歷盡高低起跌。

她將與少爺的故事分享至網上，寫道「不管是否有來生，請一定要找到我」，掛念愛犬之情不言而喻，網民們均留言表示祝福。

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