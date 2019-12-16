【Pet Koi Koi】開業首日即買斷！寵物用品超市最好賣商品Top 10

位於荔枝角D2 Place One「Pet Koi Koi」日式寵物超市，在昨日（12月15日）正式開業！當天有不少寵主帶同愛寵到場Shopping！部分人氣產品不到半天已經全數售罄！《香港01》記者今天再度踩場視察現場狀況，並向大家匯報最高銷量的10款產品！

Pet Koi Koi正式開業當天人頭湧湧，有超過100隻狗狗到場購物！（facebook專頁：Pet Koi Koi）

Pet Koi Koi於昨日（12月15日）正式開業，零食區有超過1/3的產品都被搶購一空，當中包括寵物布甸、百力滋、魚仔餅等等。負責人表示，由於部分產品在試業期間大受好評，所以已經預先補貨，商品會陸續空運到港，相信未來幾天能重新上架。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點撃圖片放大：看開業銷量Top 10款產品▾▾▾

+ 2

寵物在牽上頸繩的情況下，可以跟隨主人一起購物，小型寵物還可坐在購物車上。

▾▾▾點撃圖片放大：看更多熱銷寵物零食▾▾▾

+ 30 + 29 + 28

▾▾▾點撃圖片放大：看其他特色日系寵物用品▾▾▾

+ 8 + 7 + 6

Pet Koi Koi負責人表示，開業首天每位客人平均會逗留30分鐘或以上，最誇張的情況是購物車兩層都塞滿了商品。她認為香港寵物主人具有消費能力，惟坊間寵物店販賣的產品種類不多，導致他們缺乏選擇。大部分寵主對日本進口的商品較有信心，導致開業首天人頭湧湧。

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

▾▾▾點撃圖片放大：看店內佈置及其他貨區▾▾▾

+ 12 + 11 + 10