虎斑貓生氣時的同時　與睡魔搏鬥　打瞌睡萌萌表情超犯規

日本一頭小貓經常瞇起眼睛，彷彿在生氣般，但因牠臉頰圓圓，令牠生氣時也不失可愛。牠早前在生氣期間，突然受到睡魔侵襲，一邊打瞌睡一邊努力睜開眼睛生氣的樣子，可愛得俘虜了不少網民的心。

Komachi是一頭來自日本東京的虎斑貓，嗜好是擺出一副氣呼呼的表情，技能是瞬間入睡。臉圓圓的牠經常對人怒目而視，但因其外表太圓潤，令牠生氣時看上去格外可愛，絲毫沒有威脅性。牠日前打瞌睡的影片曝光後，網民們紛紛被其可愛模樣融化。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪Komachi生氣時也很可愛。（Twitter@zawakoz）

影片中的Komachi一臉嬲怒，狠狠地盯著鏡頭看，尾巴則持續穩定地敲打地板，仿似打拍子般。也許是被自己的尾巴所催眠，Komachi突然受睡魔侵襲，眼睛開始不自覺地變小，一副睡意濃濃的樣子。每當牠閉起眼睛半秒，牠便會重新睜開眼睛，彷彿在說：「我還在生氣，現在不能睡覺！」片段大受網民歡迎，獲8萬多人讚好。

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Komachi生氣時與平時的模樣「判若兩貓」，一臉天真無邪的模樣，讓人無法聯想到牠生氣時會露出惡霸般的表情。牠同時亦是受到睡魔「眷顧」的小貓，經常站著站著就會忽爾閉起雙眼進睡，令飼主哭笑不得。

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