【聖誕好去處2019】寵物3大蒲點　赤柱、荔枝角過百檔手作市集

又到聖誕、又到聖誕！不足一個星期，就來到普天同慶的聖誕節！ 大家為愛寵準備好聖誕禮物沒有？今個周末（12月21日至22日）有多個寵物友善的商場都舉辦聖誕市集，當中有不少人寵都適用的手作、精品，主人可以帶著寵物逛街之餘，又能帶牠們選購喜歡的禮物。

D2 Place One 12月21日至22日將會舉辦「冬之市集」。（facebook圖片：Colon Pro）

D2 Place One 冬之市集

D2 Place今個周末會舉辦《冬之市集》，邀請多位手作人參加，當中有不少以貓狗為主題的精美手作，例如貓狗造型的耳環、飾物，還有專為毛孩而設的蝴蝶結頸圈！寵物戴著別出心裁的小飾物出席聖誕派對，自然更搶眼，成為眾人焦點。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寵主們逛完市集，還可以到1樓的日式寵物超市「Pet Koi Koi」逛街，店內有超過1000款寵物商品，如零食、玩具、用品，並歡迎貓狗一起進店購買，讓牠們親自選購喜歡的聖誕禮物。

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冬之市集 日期：2019年12月20至21日 時間：下午1時至晚上8時 地點：D2 Place一期2樓The Space

赤柱美利樓12月21-22日、24-26日、28-29日，舉辦「又到聖誕市集」。（facebook圖片：Market Free - M3）

赤柱美利樓 又到聖誕市集

赤柱美利樓會舉辦「又到聖誕市集」，市集內有多個特色手作攤檔，包括寵物用品、寵物小食、精緻飾物、衫褲鞋襪，最適合作為聖誕禮物，並設有拍照區。

市集歡迎寵物內進，有不少寵主都特意猜貓狗到場，帶牠們親自選購喜歡的零食、用品！

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又到聖誕市集 日期：2019年12月21-22日、24-26日、28-29日 時間：中午12時至晚上7時 地點：赤柱美利樓地下市集場地（赤柱赤柱大街96號）

赤柱廣場聖誕市集

赤柱廣場今年舉辦了大型聖誕市集，場內有多達50個攤位，售賣各式食品、飾物、擺設，當中有多款寵物造型的精品供大家選擇。今個周末（21 日至22日）中午12點到晚上9點，《今宵大廈》的人氣貓明星「靚寶」還特意來到赤柱廣場天幕廣場及公眾空間跟大家見面！

為了方便大家前往會場，大會特別增設免費穿梭巴士往返赤柱廣場；另外，會場內也有環保餐具租借服務。

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赤柱廣場聖誕市集 日期：2019年12月21-22日 時間：中午12時至晚上9時 地點：領展赤柱廣場

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

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日式寵物超市Pet Koi Koi位於荔枝角D2 Place One，店舖佔地5000呎，主打日本寵物產品，亦有少量台灣寵物產品。場內可分作5大區域，正門擺放了「日本職人手作」，右邊是「寵物護理用品」、中央是「寵物玩具」、左邊是「寵物食品」，收銀處旁是「老狗護理專區」，售賣多達1000款寵物用品。

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