夜市遇橘貓霸氣搭枱討吃網上熱爆　網民驚訝：牠竟然懂選這美食？

吃飯時遇上有人要搭枱，你內心可能會有點不高興。但如果搭枱的是貓咪呢？有台灣網民分享了她的被搭枱經歷，在夜市裏竟遇到一隻橘貓突然坐在對面，更霸氣伸手選擇了菜式，實在令人大感驚訝！

霸氣貓咪搭枱討吃，這經驗不是人人有。（fb@貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

有台灣網民在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」裏，分享了她在夜市吃晚飯時的一段有趣經歷。雖然只有4張相片，但卻吸引了1萬8千個讚好！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民表示，她每周都會到附近夜市用膳，早前卻遇到神秘客人搭枱。當日她吃晚飯吃到一半，突然有隻橘貓不請自來，更大模斯樣地徑自坐了在對面。

當時網民開玩笑地說：「兄弟你這樣不行，你併桌至少也要點個東西呀！」怎料貓咪像是聽懂了，把手伸了出來，直指向魚丸湯！這舉動令網民感到驚訝，沒想過「牠」真的懂得挑！

據悉這橘貓原來是附近店家所放養的，因此牠對這餐館很熟悉，完全不會陌生，更不時會大搖大擺地和客人陪坐，結果當然是討得不少食物。

網民分享這有趣經歷後，大家都紛紛留言表示，實在很羨慕有貓咪陪吃！「朕選好了，就是魚丸湯，要先放涼才拿過來」、「坐枱費都沒計你的，要魚丸湯沒問題吧！」、「陪吃飯當然是你付飯錢」、「橘貓：可以附圖片嗎？這樣比較好點」、「原來是陪吃飯，我以為是擺攤算命的」、「老闆：牠的名字叫招財，自從收編後牠每天的營業額就比我自己高」。

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美國男子Brian Sheppard被白貓Sophie欽點為貓奴。（Instagram@flynbyu23）

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