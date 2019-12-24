【全城狗狗行善日】3大必玩焦點搶先睇　捐款30元以上即報按摩班

一年一度由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日（星期日）舉行。 《香港01》寵物頻道的理念是愛護毛孩、支持領養，為表示對所有愛心寵主的欣賞，今年特地請來本地著名專業寵物按摩師Jane，向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩知識。想做善事又想學按摩手勢的主人，敬請萬勿錯過。

導師會向寵主介紹狗狗的骨骼、肌肉結構，身體各部位的名稱，並講解按摩的各種好處。（資料圖片）

香港愛護動物協會將2020年於1月5日，在迪士尼樂園旅遊巴士停車場舉辦「全城狗狗行善日2020」！活動首次以「十二生肖一齊行大運」為主題，邀請人氣服飾品牌ad-lib公關大使—柴犬P仔，化身成為十二生肖造型，帶領參加者齊齊「行大運」。現場設有「十二生肖祝福」拍照區，讓大家留下最美的回憶！豐富的節目還有「寵物X手作市集嘉年華」、「愛協親子劇場」、「狗狗障礙賽挑戰」，讓主人與愛寵們大玩特玩！

【一】捐30元即參按摩班 幫狗狗舒緩關節痛

今年《香港01》寵物頻道特地請來本地著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩的基本知識及技巧，帶領寵主學習各種針對狗狗的腰椎、膝關節做按摩，為關節打好強健的根基，舒緩肌肉僵硬，並預防關節炎，人氣網紅柴犬「豆豆」還會到場做示範！

注意，每名參加者須自備抹身用大毛巾一條。

參加條件：

（1）參加者須先成功報名參加「全城狗狗行善日2020」

（2）到「01心意」平台向愛協捐款30元或以上，同時選定按摩班時段，共分上午及下午四節

（傳送門）：https://heart.hk01.com/zh/project/10211

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寵物X手作市集嘉年華售賣各款寵物用品。（資料圖片）

【二】寵物X手作市集嘉年華 即買特色禮品

場內設有「寵物X手作市集嘉年華」，雲集眾多香港知名手作人參與，當中不乏特色的產品，例如以寵物造型製作飾物、家品，更有貓狗最愛的風乾零食。所有攤位都針對寵物而設，是個百分百寵物市集，寵主絕對可以逛上一整天！

狗狗還可以挑戰障礙賽。（SPCA）

【三】挑戰狗狗障礙賽 大展身手

狗狗完成步行後，還可以參加大會舉辦的「狗狗障礙賽」，場內有各式各樣的障礙道具，例如布筒、搖搖板、隧道、跳欄、獨木橋等等，主人可以帶著牠們穿越各種道具，既可以培養出默契、建立更深厚的感情，又可以讓狗狗們大展身手之餘，盡情放電！