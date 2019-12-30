柴犬媽為養2隻小柴四處尋食　慘遭汽車撞斷腳　母愛偉大淚崩網民

早前台灣有隻懷孕柴犬慘遭主人遺棄，牠在馬路邊平安誕下兩隻小柴犬。牠為了養活小狗，每天外出尋找食物，在進出大馬路時，更慘遭汽車撞斷後腳......

瘦弱母柴尋找食物時遇上車禍，後腳慘遭撞斷變型。（facebook圖：徐文良（徐園長護生園））

個半月前，台灣有隻懷孕的柴犬被遺棄在馬路旁，沒多久還誕下了2隻小柴犬。據當地居民指，母狗既要照顧剛出生的小柴犬，又要出外尋找食物，或許牠太心急沒有留意路上的情況，不小心被行駛中的車輛撞到後腳，左後腳慘遭撞斷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

然而，母狗並沒有理會身上的傷勢，仍然四出尋找食物，希望把懷中兩隻小狗帶大。附近的居民看到母狗情況可憐，於是不時帶些剩菜廚餘給牠們充飢，可惜母狗仍然持續消瘦，身體狀況好像越來越差，居民只好尋找動保團體的幫助。

柴犬們被義工救起，在籠裏安心地入睡。（facebook圖：徐文良（徐園長護生園））

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動物義工徐文良接報到場後，看到母狗帶著小狗們跑出來。原以為小狗會因為糧食問題而變得瘦弱，沒想到母狗把牠們照顧得非常好，牠們長得肥肥白白，一點都不像流浪狗。可惜，母狗錯過了治療的黃金時期，後腳已經萎縮變成畸型，即使做手術亦無法回復原狀，不過牠最關心的仍是小狗們。當牠看到義工到場後，眼神亦流露著：「求求你，救救牠們！」

「人生無法從頭來過，但可以歸零重新開始，我們可以給妳跟二個小孩嶄新的未來。」義工會待牠們情況穩定後開放領養，為牠們物色溫暖的家。他把母狗的故事發布到facebook後，短短3日已經獲得超過3萬5位網民點讚，逾2千6百則留言，部份留言讚頌母狗：「把小狗養得肥肥白白」、「把兩個孩子養得很好」、「媽媽真的很偉大」，也有網民希望領養者能把領養牠們一家人。

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

柴犬是種溫柔又暖心的狗狗，日本這隻柴犬為保護孩子，被人誤會也在所不惜。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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