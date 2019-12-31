麵包香腸內藏鐵釘　狂徒設陷阱傷害流浪貓狗　網民怒斥沒人性

流浪貓狗經常食不果腹，僅靠翻垃圾維生，每看到剩飯剩菜便會箭步上前搶吃。日前有Facebook專頁分享了數張相片，提及有狂徒故意將鐵釘放在麵包內並置於街頭，試圖傷害流浪動物，引起眾怒。

Facebook專頁「Dog Lovers」周六（28日）發文，寫道：「世界上還有很多以流浪貓狗挨餓為樂的壞人，請不要虐待動物」，並附上數張麵包和香腸內藏有鐵釘的相片，瞬即引起網民關注及憤怒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一Facebook專頁分享了數張相片，提及有狂徒故意將鐵釘放在麵包內並置於街頭，試圖傷害流浪動物。（Facebook@Dog Lover）

貼文發布後，網民紛紛對狂徒以餵食為掩飾，利用流浪動物飢不擇食的特點，意圖傷害牠們的行為大感憤怒。短短數天內，已有4萬多人分享該貼文，逾千名網民紛紛留言，怒斥該名狂徒「沒人性」、「做出這事的不是人」、「有時人類比動物更惡劣」、「狠心的人」。 經查證後，該貼文的相片均來自舊聞，分別發生於葡萄牙、墨西哥及巴西等地，而最近的一宗則於今年5月在巴西南大河州發生。

流浪貓狗經常食不果腹，僅靠翻垃圾維生，難免飢不擇食。（Facebook@Dog Lover）

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過往也曾發生狗狗誤吞鐵釘的案例，台灣一頭兩個月大的法國老虎狗吞下3枚鐵釘後，因無法消化，最後須剖腹取出，幸好牠並無大礙。誤吞鐵釘等異物可為動物帶來生命危險，一旦未有即時處理，或會導致腸道破裂或窒息等情形，嚴重更可致命。

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