伯伯臨終前手執黑狗照　盼見「女兒」最後一面　人狗天堂續父女情

台灣有位伯伯在25年前撿到一隻黑狗，從此便把牠當作狗女兒。 前年，他擔心黑妞會早一步離開，還主動請鄰居為他們留下倩影。雖然圓了心願，但早前伯伯因心臟不適而入院，臨終前還仍手執狗照片，念念不忘想見狗女兒一面......

伯伯去年請鄰居幫他們沖曬照片，好讓他隨時能看到愛犬黑妞。（facebook圖片：吳筱萍）

「只要到公園，我就幫伯伯跟黑妞拍下他們父女的照片，他們每次深情都對望時，我都很感動。」台灣有位伯伯在25年前撿到一隻黑狗「黑妞」，從此他們便形影不離，溫馨的場面令不少人心生羨慕。鄰居吳筱萍每次在公園遇到他們，都會主動替他們拍照，前年伯伯更請鄰居把照片沖曬照片，想為牠留倩影：「他怕黑妞會先離開。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到，踏入2020年沒多久，鄰居就收到伯伯女兒的聯絡，指黑妞在凌晨一時多離開。她馬上關心伯伯能否承受這個事實，卻傳來伯伯已經先走一步的消息......

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臨終前見黑妞最後一面

伯伯的心臟一直有心肌梗塞的問題，心臟血管亦裝上支架。近月，他心臟再度感到不適，被送到醫院休養。據伯伯的女兒表示，他心裡仍然思念著黑妞，時常拿著他們的照片，聊起黑妞的故事。更向醫護人員提出請求，希望父女可以見最後一面。醫護人員深受感動，允許黑妞到醫院見伯伯，結果伯伯如願沒多久就離開了。

「剛剛接到令人心痛的消息，大家還記得伯伯跟黑妞嗎？」鄰居把黑妞的故事放到facebook，短短一天已經有6百多位網民為他們感到心痛，大部分留言指，「都笑得好開心」、「伯伯用很溫柔的眼神看著黑妞」、「他們父女的笑容，我永遠記在心中」、「黑妞跟爸爸在天上團聚了」。

照顧老狗不容易，老狗黑熊曾經在主人的背部失禁，但她仍不離不棄。

寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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