【萌寵充電站】 灰色小奶貓偷喝神奇墨水？　長大後竟變黑貓...

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 紐西蘭有隻灰色小奶貓，隨著主人悉心的照顧，牠長得越來越漂亮，披毛的顏色也越來越烏黑......難道牠是喝墨汁長大的？！

Bruce被貓主發現時，身上還帶著臍帶。（instagram圖片：brucethecatnz）

2015年，11月貓主Kathryn van Beek在路邊發現小奶貓Bruce。當時Bruce的體型超迷你，身上還掛著臍帶，相信是剛出生沒多久的奶貓。Kathryn尋遍周遭，也找不到母貓的身影，於是把Bruce帶回家照顧，並為牠改了個好聽的名字。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Bruce的身體非常虛弱，所以Kathryn需要不分晝夜地照顧牠，每晚凌晨都要起床餵奶，經過連日眠乾睡濕地照顧，Bruce的情況終於穩定下來。不過，牠的身體卻出現了神奇的改變！牠的臉部開始變深，接著連手腳都開始變黑，直至牠3個月大的時候，牠已經變成了一隻完完全全的黑貓。

▾▾▾點撃圖片放大：原本灰色的Bruce超可愛！▾▾▾

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Bruce好像喝了墨汁，臉開始越來越黑。（instagram圖片：brucethecatnz）

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向醫生了解後，得知Bruce的毛色之所以改變，大概是牠的媽媽懷孕時，處於生病發燒或壓力過大，因此影響了Bruce身上的毛色，這種情況叫作「fever coat」。當奶貓長大後，牠就會慢慢恢復原本的毛色。Kathryn還把領養Bruce的故事畫成繪本，讓更多人認識到牠。

美國有隻虎班貓Monica，懷疑在出生的時候壓到後腳，導致牠後腳畸形，有機會影響日常生活。貓義工不願看到牠痛苦一輩子，於是每天照顧為牠按摩，結果出現奇蹟！

▾▾▾點撃圖片放大：看Ross和Monica長大的萌照▾▾▾

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

▼▼▼點撃圖片放大：看超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼