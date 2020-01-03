應采兒第二度懷孕　曾上內地節目撐孕婦應棄養貓貓

陳小春在台北舉辦《STOP ANGRY》巡迴演唱會時，宣佈愛妻應采兒懷孕3個月的喜訊。 這次應采兒懷孕，令不少網民回想起她去年參與內地節目《新生日記》，力撐孕婦應絕對送走貓的「棄養言論」。

鄭希怡在社交平台上載與應采兒合照，

早前，陳小春在台北舉辦《STOP ANGRY》巡迴演唱會時，已經親口承認應采兒懷孕3個月的喜訊。現年36歲的應采兒，除夕當天與一眾藝人好友參與派對，從鄭希怡上載到社交平台的合照，可見應采兒手腳雖纖細，但腹部已經微隆。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

應采兒懷孕，令不少人回想到她參與內地節目《新生日記》時，曾經力撐棄貓的言論。節目其中一集提及懷孕時要否將寵物送走的問題，應采兒表示「絕對要送走」、「貓毛會引致小孩氣喘、鼻炎」。節目播出後，應采兒被網民與愛貓狗人士狠批無常識，隨時帶起棄養的壞風氣。

應采兒在節目上指懷孕時應把寵物送走，因小朋友容易對寵物毛過敏形成哮喘，要「絕對送走」。（內地真人騷《新生日記》截圖）

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+ 4 + 3 + 2

藝人身體力行絕不棄養

有人擔心毛孩會影響孕婦與BB，但亦有不少藝人表明懷孕至生孩子後，都絕不會棄養。以下8位藝人，都身體力行的做到。他們都明白，只需注意生活習慣，保持家居衛生，勤替毛孩梳理毛髮，便可避免出現敏感與其他不適。

胡杏兒

胡杏兒已生了兩個男孩，由她懷孕到BB出生，她一直都妥善照顧家中的貓咪，從沒想過要棄養放棄。據悉胡杏兒是貓奴，高峰期曾飼養8隻貓咪，當兒子出生後，沒有將貓咪與BB隔離，反而是即時介紹給家中貓咪認識，讓貓咪習慣有BB在家中。

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+ 6 + 5 + 4

葉翠翠

葉翠翠也是貓奴，她的IG裏不時有抱著貓咪的相片。她支持領養不棄養，而當懷孕時，她堅持做個負責任主人，只是將鏟屎責任暫時交托給丈夫。儘管葉翠翠本身對貓毛敏感，很容易會流鼻水，但她對貓咪的愛從沒改變。她知道只要保持清潔衛生，就能減輕敏感情況出現，而棄養毛孩，對牠們的心靈創傷是極巨大的。毛孩是家人，不應視之為玩具。

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+ 8 + 7 + 6

吳雨霏

吳雨霏雖然曾有小產經歷，但前年成功誕下長子，去年4月再次成功懷孕，期待新生命誕生。前年BB出生不久，她便公布了一張一家四口（連同家中愛犬拉布拉多Dash）的溫馨合照。網民大讚BB得意之外，還稱讚他們沒有人因為生BB而棄養狗狗。原來，狗狗名稱來自迪士尼《超人特工隊》，她對戲中快如閃電的Dash情有獨鍾，所以便將愛犬起名為Dash。

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張美妮

張美妮出名愛狗，她養了兩隻狗狗，分別是貴婦狗「叻叻」和比熊犬「比比」，早已把狗狗當作兒子般看待，決不會因為懷孕而放棄狗狗。她希望BB與狗狗能相處融洽，將來狗狗也可陪兒子玩，一起開心成長。

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+ 5 + 4 + 3

Jessica C.

Jessica C.現已有一子一女，同時家中養有一隻狗、三隻貓，她認為讓小朋友跟寵物一起成長是件好事，所以並沒有刻意阻止小朋友和貓狗相處。從她的IG裏可看到，BB與毛孩親密相處，令小孩更懂愛惜小動物，也更有責任感。

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+ 11 + 10 + 9

Ana R.

Ana R.從美國來港發展已近二十年，當初到港發展時，朋友怕她寂寞不習慣，於是送了史納莎犬Gucci和Angel給她。婚後，她又領養了一隻唐狗Lily。Ana R.指孩子與狗狗相處得很好，也很喜歡狗狗，根本就是出雙入對，想要他們分開一會兒也有難度。

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+ 18 + 17 + 16

少爺占

從少爺占的IG便可知，他是資深狗奴，不時有與狗狗的合照出現。而兒子也很喜歡狗狗，視牠如兄弟般。早前狗狗生日，兒子抱著狗狗共度生日，拍下了溫馨的人狗合照。就連高登仔也稱少爺占是人生贏家「住大屋，同老婆又恩愛，一家三口加隻狗，又幸福快樂」。

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+ 8 + 7 + 6

余文樂

余文樂是愛狗之人，不時上載與狗仔的照片，愛心爆棚。2017年時他曾經歷喪犬之痛，在網上留下「願你在天堂繼續開開心心，繼續吃個夠，我愛你五少。」字句。現時，另一隻愛犬Rocco常伴在兒子身旁，一起快樂成長。

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