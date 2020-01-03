為食貓見奴才靠近「糧倉禁區」秒變臉　網民配音：不要命了嗎？

養貓的你當然知道家中牠才是主子，你只不過是個鏟屎官，侍奉主子就是你的工作。在日本，有隻萌貓女向來以可愛見稱，但一次意外貓奴誤觸禁區，萌貓瞬間變臉，露出凶狠模樣。

我就是可愛（ig@chula193）

貓咪對罐罐極之着迷，只要你有罐罐在手便一切好說話。不過，貓咪始終聽不懂人話，有時候你的好心卻會着雷劈。日本有網民便抇下了3張照片，展示出貓咪如何瞬間變臉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

話說貓奴有天看到愛貓ちゅら藏身在放滿罐罐的櫃子裏，無論怎叫喚牠就是不肯出來。這是貓奴想到應該開罐罐來引牠出來，怎料在伸手的瞬間，貓咪便變臉了，露出一臉凶狠模樣，彷彿在說：「不要命了嗎？敢碰我的罐罐！」

【點擊圖片放大看，ちゅら的生活日常，其實牠平日相當可愛，是家中女皇來的】

+ 41 + 40 + 39

其實ちゅら是隻4歲的曼基貓女，牠手短腳短，加上一對大眼睛，明明就是又萌又可愛。但貓奴經歷此事後，便笑稱其實ちゅら是可愛面孔內藏流氓靈魂！

網民被逗得大笑了，「果然貓就是這樣」、「想活命的話，還不快開罐罐賠罪」、「罐罐就是貓咪的命根」、「貓的地盤不能亂闖」、「禁區真大，果然是家中主子」、「貓奴有苦自己知」。