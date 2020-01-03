【萌寵充電站】出街常被人誤會是熊　無奈飼主揭真正身份是...

日本一頭小狗因長有一身深褐色毛髮，而且頭部圓滾滾的，不時也會被鄰居懷疑是一頭小熊。牠的飼主早前就於網上抱怨，表示對路人的質疑感到困擾。

日本一名飼主養有一頭名叫「熊吉」（くま吉）的小狗，但狗狗總是被路人誤會是熊，令他甚感困擾。他早前在Twitter發文抱怨：「外出放狗時經常被問『你養的是熊嗎？』，會因此煩躁，但仔細一看，（牠）還真的是熊啊」，幽默地承認了愛犬長得像熊的事實。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「熊吉」總是被路人誤會是熊。（Twitter@ThiS_iS_FxxK）

其實熊吉是一頭松鼠狗，剪毛後牠的外型變得園滾滾，看起來就跟一頭小熊無異；加上深褐色的毛髮，難怪就連其飼主也開玩笑地指牠是一頭小熊。有網民詢問飼主，養了一頭這般可愛的狗有什麼感受，飼主隨即說笑道：「除了放狗時會被人議論外，沒有任何缺點！」

事源另一名狗主先發文抱怨，指路人經常誤會他養的黑色松鼠狗是浣熊（Racoon），令他不勝其煩。（Twitter）

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事源另一名狗主先發文抱怨，指路人經常誤會他養的黑色松鼠狗是浣熊（Racoon），令他不勝其煩。他開玩笑地寫道：「我今天已經聽過3次了，所以我冷靜下來仔細看看我的狗。不幸地，牠原來是一頭狸貓（Racoon dog）。」不少狗主在其貼文下留言表示有共鳴，當中包括熊吉的飼主。

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