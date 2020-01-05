【狗狗行善日2020】3款$50內超值賀年裝飾　新年必買揮春御守

一年一度的「全城狗狗行善日」於今日（5日）舉行，現場除了參加者眾外，還有不少攤位，產品琳琅滿目，最吸引的莫過於多款新年飾品，當中3款更低於$50！ 就算今天未能來臨現場也不要緊，內文將提供各攤位的聯絡方法，寵主們可在網上購買。

3款超值新年飾品

由愛護動物協會主辦的「全城狗狗行善日」，今於迪士尼戶外休憩區舉行，場內約有數十個攤位，售賣產品包括各款寵物食品，及搶眼新年裝飾等，部份飾品售價更低於$50，絕對是裝飾家具的好選擇！

【1】新年揮春

新年又怎可以缺少揮春！

過年又怎可以缺少揮春！這間攤位所售的揮春上印有不同的狗狗圖案，如哥基及貴婦狗，再配上吉祥字句，為家居增添濃厚的新年氣氛！

售價：$20（買5送1，買10送3）

店舖：Katland Studio（官方專頁）

【2】賀年磁石

這款紅噹噹的磁石以神社為主題，甚有新年氣氛。

新年的代表顏色非紅色莫屬，這款紅噹噹的磁石以神社為主題，甚有新年氣氛。神社上的狗狗公仔有不同狗種供選擇，包括哥基、貴婦狗、臘腸狗、史納莎及八哥，總有一款合你心意。

售價：$38

店舖：盼之雜貨攤（官方專頁）

【3】鼠年新春御守

這款鼠年御守分為史納沙及哥基款式，每個售價為$45。

新的一年當然要祈求好運到來，而御守往往正代表着祝福。這款鼠年御守分為史納沙及哥基款式，兩款狗狗均戴有老鼠頭套，造型可愛，迎合即將到來的鼠年。

售價：$45

店舖：Potato Supermarket （官方專頁）

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+ 8 + 7 + 6

現場參加者眾 場面熱鬧

「全城狗狗行善日」今年踏入第34屆，是日共有超過460隊參加隊伍，總共有逾1,200名參加者及700隻狗狗。一眾參加者早上8時已抵迪士尼戶外休憩區，準備出發；在與愛寵休閒散步的同時，一邊為有需要的動物步行籌款。

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