紐芬蘭犬成年體重可達60kg　40隻巨獸一不小心隨時坐斷主人肋骨

無論是大狗還是小狗，都同樣可愛有其吸引魅力。但如果養的是紐芬蘭犬，你便要有心理準備，這體重隨時逾60kg的巨狗，可能會舔得你滿臉口水！

有養過紐芬蘭犬的人都表示，牠的口水真的很臭！（ig@ralphythenewfoundland）

顧名思義，紐芬蘭犬就是來自加拿大紐芬蘭島的狗種，據說牠在現今世界上巨型動物中排行第5！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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紐芬蘭犬體型巨大，但牠卻擁有顆赤子之心，向來有「巨人紳士」的稱號，對人類很友善，尤其是對小朋友更是完全無架子，同時也是相當忠誠可靠的好伙伴。

巨型的紐芬蘭犬除了身體大了一點外，牠其實和一般狗狗一樣，都很喜歡黏着主人。牠擅長游泳，水中救人更牠的強項。從前牠是漁民們的工作犬好幫手，如今牠已走進家中，成為不少家庭的最佳保母。

紐芬蘭犬基礎常識

洗澡

狗狗這麼大，要替牠洗澡當然特別麻煩。由於牠的皮毛防水很好，因外層帶有油脂。因此如果過於勤快洗澡，反而會令防水作用的油脂受到破壞。因此不建議經常幫助牠洗澡。

食量

體型龐大，要吃的東西分量也大得多。養紐芬蘭犬一定要保證牠有充足的食物，可適當的地餵一點煮熟的豬肉，用清水煮熟便可，不用額外加調味料。

運動

紐芬蘭犬所需的生活範圍較大，也需要較多的運動量。可以的話，應在家裏多和牠互動，以滿足牠的運動需求量，勤帶牠外出散步也是必需的。另外，平日要經常整理毛髮，尤其是夏天時，要及時清理梳毛，防止過熱。留意，牠比較喜歡略冷的溫度，較低溫牠才會生活舒適。