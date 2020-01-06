【領養狗】上水唐狗疑遭丟池塘　救起時伏同伴屍體上　只為...

每位毛孩的生命也同樣珍貴，絕不應受到惡意對待。剛過去的除夕夜，上水有數隻唐狗懷疑被人丟進池塘，部分不幸溺斃，剩下一隻唐狗因靠著同伴屍體，成功阻止下沉。有路過市民察覺其呼救聲，向動保機構求助，救回牠一命。

在人人狂歡的除夕夜，上水卻有一頭唐狗處於生死邊緣掙扎，在冰冷的池水中載浮載沉，拼命地抓住池邊求生。為了保命，牠不得不靠著已淹死的同伴屍體來避免下沉。幸好義工及時出現，唐狗終撿回一命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@毛孩守護者）

動保機構「毛孩守護者」在其專頁發文，指於除夕夜凌晨3時接報，有一頭白色唐狗被困上水麒麟村的廢棄池塘中，抓住池邊不斷掙扎，而牠的腳旁則有一具已發脹狗屍。白狗為了求生，無奈下只得伏在同伴的屍體上，好讓自己能不下沉。

▼▼▼▼▼點擊放大看當時驚險情況，以及狗狗現況▼▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

白狗被救起當時嚴重失溫，指甲因不斷磨擦尖石而破裂流血，連睜眼的力氣也沒有，義工隨即為牠抹身及送院治理。其後，義工發現廢池附近不只一具狗屍，另一具被發現的狗屍更有骨折現象。義工推斷狗狗們是被人惡意丟進池中，怒斥：「如果真有其事，那個人，你必落地獄！」

獲救唐狗被取名Walter，年約一歲，義工指牠性格溫馴，甚少吠叫及破壞，但看見其他狗時會較緊張，推斷牠曾有飼主。Walter被送到暫托家庭後，體力透支，沉沉睡去數天，直到這兩天才較精神。義工補充指，Walter情況穩定，今晚將被送至另一暫托家庭。義工預計將於不久後為牠尋領養者，有意者可留意「毛孩守護者」專頁。