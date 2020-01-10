【台灣大選】蔡英文是貓狗奴你知嗎？撿颱風下被困貓　領養導盲犬

2020台灣總統大選進入最後倒數階段。 蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜均是貓狗奴，他們的貓狗自然成為助選的團隊、吉祥物！政治原本跟貓狗無關，但總統飼養的寵物就是「第一寵物」，這次大選會否改變牠們的地位呢？

現任台灣總統蔡英文是位貓狗奴。（Instagram圖片：tsai_ingwen）

愛貓「蔡想想」人氣超高

說起今屆大選的熱門候選人蔡英文，她其實是位忠實的貓狗奴，家中了兩隻貓和三隻狗。當中最有名的莫過於時任第一貓「蔡想想」，牠是隻在颱風下被政府立委救下的流浪貓，當時牠身體虛弱、全身骯髒，還有皮膚病，及後被蔡英文收養，並取名「蔡想想」。蔡英文不時在社交平台上大曬蔡想想的照片，讓牠在網絡上人氣急升！及後，蔡英文再收養了貓咪「蔡阿才」，不過蔡阿才的風頭始終不及蔡想想！

蔡英文在競選時，曾經以蔡想想推廣「動物保護政策」，並以蔡想想及蔡阿才作為競選吉祥物，製作不少紀念品。早前有挺韓的網上社團更利用「蔡想想」和「蔡阿才」作為抹黑造謠的工作，幸好蔡英文馬上發文澄清。

至於家中的另外三隻狗狗，牠們全都是領養回來的退役導盲犬，名字分別叫Bella、Bunny和Maru。蔡英文曾接受台灣媒體訪問時表示，三隻狗狗都已有一定年紀，不能夠太胖，否則髖骨會受不了，因此需要控制牠們的體重在26、27公斤。為了照顧這3隻狗狗，蔡英文甚至有給牠們餵中藥。

▾▾▾點撃圖片放大：看蔡想想及蔡阿才的可愛樣子！▾▾▾

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韓國瑜曾帶狗助選

韓國瑜在2018年成功當選高雄市市長，他在競選期間不時會帶著他的柴犬「米魯」亮相，甚至在社交平台做直播也不忘餵米魯吃飯，還指柴犬的諧音像「財」犬，希望可以為高雄市帶來「財」運。事後大家都給「米魯」可愛的樣子吸引著，成功贏得網民的支持！

及後，韓國瑜又養了另一隻柴犬「黑米魯」。這次總統大選，韓國瑜也製作了一系列「黑米魯」的選舉小物，把黑米魯當作選舉吉祥物。

韓國瑜在造勢晚會出動柴柴亮相於公眾眼前，並由夫人李佳芬帶領上台，令全場支持者的情緒飆上高潮！（資料圖片）

▾▾▾點撃圖片放大：看米魯幫助造勢、助選的樣子！▾▾▾

宋楚瑜愛屋及烏

宋楚瑜目前沒有飼養寵物，不過他在上屆參與選舉時，亦推出多個寵物友善的政策，例如平價終身醫療保險。全因他愛屋及烏，他的太太陳萬水、岳母都喜歡養寵物，家裡有養過狗、貓、鳥。

作家李丹崖曾在《人生有味是清歡》曾經提及：「宋楚瑜的夫人陳萬水愛養貓狗，然而，宋楚瑜卻對貓毛和狗毛都過敏，陳萬水為了保持自己的喜好，索性專門為寵物隔出一間房子來養。」

香港區議會選舉早前完結，以民主派大勝告終。其中兩位勝出的民主派候選人，均有在宣傳橫額上印上貓主子的相片，莫非貓就是選舉的最新吉祥物？

「逆權大狀」劉偉聰的宣傳橫額引起大量網民關注。（Facebook@天下貓貓一樣貓）