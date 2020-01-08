不要再裝拋球！狗狗說出心底話　14個主人也未必知道的訴求

狗狗不懂說人話，但你有嘗試去了解牠們心底話嗎？ 在Instagram裏有個追蹤人數急升的帳號，當中的相片是狗狗舉着抗議的牌子，寫着一些生活上的不滿瑣事，由於狗主們很有共鳴，因此大受歡迎。

不要再玩我了，扮拋球又沒把球拋出去，這行為我最討厭了。（ig@dogwithsign）

每個人對生活，總有或多或少的不滿，這時我們會抱怨，會說出來表達意見。不過，狗狗沒法用說話與人類溝通，牠們的心意有誰知？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看狗狗的申訴，有些真的會令你從心底笑出來】

+ 9 + 8 + 7

有見及此，狗狗Baboy的主人Caroline，便開始製作並拍攝一張張的相片，希望透過舉行標語，來向各狗主表達狗狗們的心聲。

Caroline表示，狗狗Baboy今年才2歲，牠對新事物充滿好奇，最喜歡是吃肉肉。要牠在街頭叼着抗議標語拍照，牠一點也不抗拒，反而像是感到很有趣。

IG建立至今才1個月，已有2萬6千人，發布的相片也只有14張，但網民都認同貴精不貴多，每天都期待着有新相片的發布。

▼▼▼▼▼狗狗有話沒法說，點擊圖片放大看流浪狗每天朝不保夕的悲慘日常▼▼▼▼▼