【萌寵充電站】哥基界專業臀部模特兒　渾圓翹臀惹網民暴動：想捏

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 說到哥基，首先在腦海浮現非牠們的翹臀莫屬。來自美國加州的哥基Geordi憑著其渾圓可愛的屁股走紅，可謂是元祖級的「臀模」！

哥基的翹臀彷彿已成為「可愛」的代名詞，每當提及這話題，總會有網民拿出哥基犬Geordi的照片。Geordi來自美國加州，牠可算是哥基界的網紅鼻祖，就算你沒看過牠的臉，也肯定看過牠的翹臀！

身為哥基屁股迷的你，應該有看過這張經典照吧？這正是Geordi的代表作之一！（Instagram@lacorgi）

▼▼▼▼▼點擊放大看Geordi讓人欲罷不能的迷人肥臀▼▼▼▼▼

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Geordi現時6歲多，但牠自幼已是「童星」，牠年僅半歲大時就已有專屬的Instagram帳戶，從此踏上網紅之路。在牠的帳戶自我介紹中，寫有「加州的專業臀部模特兒」一欄，可見牠的臀部有多受網民歡迎。

▼▼▼▼其實Geordi的正面同樣吸引，點擊放大看招牌笑容▼▼▼▼

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除了渾圓的肥臀外，Geordi的招牌笑容亦是其「殺手鐧」。即使牠已屆中年，但那張燦爛笑臉依然童顏，溫暖得能融化人心，令牠成功俘虜無數網民的心，吸引逾43萬人追蹤。Geordi飼主的拍攝風格以簡約為主，清新乾淨的構圖也為牠帳戶加分不少，予人自然舒服的感覺。