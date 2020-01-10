【萌寵充電站】黑貓「朱古力」討厭每天換靚衫　黑面表情超哀怨

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 貓雖然性情高傲，但其實牠們會以不著痕跡的方式表現溫柔，例如日本這隻黑貓，總是一臉無奈地任由飼主擺布，換上各類精美服飾，俘虜不少網民。

來自日本黑貓「朱古力」是位稱職的服裝模特兒，雖然牠現時將近13歲，但因毛色關係，牠看上去仍很年輕，童顏如昔。牠的飼主最愛為牠製作不同服飾，雖然牠每次也擺出冷淡的表情，但性格溫柔的牠總會乖乖配合。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑貓「朱古力」的衣服隨時比你還多！（Twitter@kiguramicyokor1）

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據飼主透露，朱古力的性格害羞，是一隻溫柔的貓女。約在10年前，牠被遺棄在一間商店門口，後來就被現任飼主收養。飼主某天突發奇想，想用牠的照片印成明信片，寄給遠方的妹妹，於是便開始為牠製作服飾。自此，朱古力的飼主就踏上了手作之路，愛上親自縫製貓服飾。朱古力雖然總是一臉冷漠，但因牠性格十分溫柔，所以每次也會配合地任由飼主擺布。

朱古力所穿的服飾全部均是人手製造，由飼主一針一線親自縫製，就連配件也絕不馬虎。飼主透露，平均花4至7天就可以完成一套服裝。牠身穿的服裝款式層出不窮，由動漫人物到節日特色服裝也有，最近牠就穿上了米奇老鼠的服飾，與網民一同迎接鼠年。