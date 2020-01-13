【澳洲山火】袋鼠、野生動物面臨飢荒　政府空降2200公斤食物救急

澳洲山火自去年9月爆發，持續至今仍未受控，當地有多達5億動物葬身火海，當中主要為樹熊、袋鼠。面對家園慘遭燒毀，棲息地被山火夷為平地，令牠們失去食物、水源。 澳洲政府為救助這些受影響的野生動物，早前利用直昇機直降2200公斤蔬菜，以解燃眉之急。

澳洲山火奪去無數人、野生動物的家園。（Instagram圖片：nswrfs）

澳洲山火持續不斷，當地有多達5億隻動物慘遭燒死。部份地區的山火雖然被撲息，但火災已經把不少地方夷為平地，無數野生動物失去棲息地，即使僥倖地從山火存活下來，牠們亦要臨斷水斷糧的慘況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為避免野生動物活生生餓死，新南威爾士州環境部日前（1月10日）派出直昇機，運載多達2200公斤的蔬菜（包括紅蘿蔔、番薯），至當地國家公園等6個地方，空降食物到地面，餵飼當地的野生動物。

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新南威爾士州環境部長Matt Kean在Twitter貼上袋鼠手執紅蘿蔔大快朵頤的照片，寫上「一位開心的顧客」，他表示「袋鼠通常可以從大火中逃出生天，但山火摧毀了牠們的棲息地，牠們現時需要面對食物不足的問題。」

澳洲山火持續在當地蔓延，威脅著當地人類、動物的安危，據估計已經有多達5億隻動物因而死亡，不少更在火災中活生生被燒死，當中包括哺乳類、鳥類、爬蟲類。

澳洲動物園旗下的動物救援組織「Wildlife Warriors」近月亦接收了無數受影響動物，當中包括樹熊、袋鼠、蝙蝠、負鼠等等，數量多達近1萬隻。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救。

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