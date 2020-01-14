【澳洲山火】小袋鼠失雙親變孤兒　手作義工製針織袋助保暖

澳洲山火自去年9月爆發，持續至今仍未受控，當地有多達5億動物葬身火海。 有動物救援組織近月便接收了近萬隻受影響動物，當中包括樹熊、袋鼠、蝙蝠、負鼠等等。不少被救出動物年紀仍然尚小，一旦失去父母照顧，容易因體溫流失而生病，甚至死亡。 有組織便在網上發起募集手作品的行動，邀請手作人為小動物製作布袋、針織袋等物資，為受影響的小動物送暖。

澳洲山火令無數年幼的野生動物失去父母的照顧。（Instagram圖片：wildlifewarriorsworldwide）

無數野生動物在這場火災裡受傷、甚至失去性命。即使牠們能夠從火災存活下來，牠們大多都身負重傷，需要接受治療。救援組織接收了不少年幼的袋鼠、負鼠，牠們在失去父母的照料下，容易會因為體溫流失而患病，甚至死亡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

澳洲動物救援組織「Animal Rescue Collective Craft Guild」便在facebook群組，發起募集手作行動，邀請手作人為年幼的動物製作針織袋、布袋，為這些失去家人，或需要跟家人暫時分開的小動物，提供溫暖的被窩。

小袋鼠躲在掛袋裏取暖，猶如擠身在母親的懷裏。（facebook圖片：Animal Rescue Craft Guild）

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瞬間滿足需求量

募集手作品的消息傳出後，世界各地的手作人亦紛紛響應。澳洲有熱心的手作人更開辦工作坊，邀請網民一起製作布袋，即使不懂得縫紉，亦可前往幫忙裁剪布料、整理物資。目前，組織已經收到成千上萬的手作品，滿足組織內所有小動物的需要。

香港早前亦有網民在facebook成立「澳洲大火手作連結站 Rescue craft Hong Kong」，為香港手作人提供製作針織袋、布袋相關的資訊，籌集及分發物資予本地手作人，並收集成品寄往澳洲，幫助當地有需要的小動物。

澳洲動物園旗下的動物救援組織「Wildlife Warriors」近月亦接收了無數受影響動物，當中包括樹熊、袋鼠、蝙蝠、負鼠等等，數量多達近1萬隻。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救。

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無數狗狗與主人死裏逃生，政府派出軍艦助逃離，人狗互擁時刻超感動

由於澳洲山火封鎖了不少道路，澳洲海軍決定派兩棲軍艦，協助救出當地居民與他們的毛孩。Kris有網民在Facebook群組分享在軍艦的所見所聞，當中有不少毛孩與主人在逃難後形影不離，場面令人動容。

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