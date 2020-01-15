【菲律賓火山爆發】居民撤離遺下數百貓狗　被鎖屋內斷水斷糧瀕死

菲律賓塔阿爾火山（Taal）1月12日爆發，大量火山灰衝上高空，場面驚人。政府當局把火山方圓17公里範圍列為危險地帶，要求當地超過45萬居民緊急疏散。 當地的動物救援組織在緊急疏散後，發現有不少寵主沒有帶同寵物一併撤離，於是展開救援行動，為當地遺留下來的寵物、動物提供食物、食水。

菲律賓塔阿爾火山（Taal）1月12日爆發，當局把火山方圓17公里範圍列為危險地帶，要求居民疏散。（Getty Image）

菲律賓動物福利協會（PAWS）及亞洲善待動物組織（PETA Asia）對當地災情裡行評估後，在距離火山逾30公里的塔利西（Talisay）展開動物救援行動。義工在當地發現被主人遺留下來的寵物犬、牛及其他牲畜，牠們大多都展現出疲態，而且非常口渴、飢餓。部份動物因吸入火山灰，或斷水斷糧而死亡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

義工留守照顧動物

PAWS指出，機構目前需要人們捐贈動物糧食（如牛飼料、雞飼料、狗糧、貓糧等等）、樽裝水及盛載糧食的寵物碗，供義工餵飼當地被遺留下的動物。人們還可以捐贈寵物籠、剪鉗，以救出被鎖於後院、屋內的動物。PETA Asia在安全情況下，義工會繼續留守當地，照顧被主人遺下的動物們，直至牠們的主人回家。

寵物狗被遺留在屋外，被迫吸入大量火山灰，奄奄一息。（Twitter圖片：joy almighty）

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由於政府當局把火山的警報提高至第4級，意味火山在未來幾小時或幾天會再度大規模爆發，因此不允許任何組織、義工進入塔阿爾火山17公里內的疏散範圍。

據PETA Asia估計，火山周邊的疏散範圍至少有數百隻寵物被主人遺留在後院或籠裏，「牠們正面臨火山灰墜落及火山噴發的危險。」動保組織和義工預計在火山穩定的情況下，進入疏散地區拯救該區的動物。

不止菲律賓的寵物需要支援，受澳洲山火影響的動物同樣需要救助，向下拉看更多報導。

澳洲動物園旗下的動物救援組織「Wildlife Warriors」近月亦接收了無數受影響動物，當中包括樹熊、袋鼠、蝙蝠、負鼠等等，數量多達近1萬隻。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救。

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澳洲手作人為小動物製作布袋、針織袋等物資，為受影響的小動物送暖。

不少被救出動物年紀仍然尚小，一旦失去父母照顧，容易因體溫流失而生病，甚至死亡。有組織便在網上發起募集手作品的行動，邀請手作人為小動物製作布袋、針織袋等物資，為受影響的小動物送暖。

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無數狗狗與主人死裏逃生，政府派出軍艦助逃離，人狗互擁時刻超感動

由於澳洲山火封鎖了不少道路，澳洲海軍決定派兩棲軍艦，協助救出當地居民與他們的毛孩。Kris有網民在Facebook群組分享在軍艦的所見所聞，當中有不少毛孩與主人在逃難後形影不離，場面令人動容。

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