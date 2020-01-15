醒目白柴坐車發現這東西　秒速下車拒搭還擺厭世臉：奴才快處理！

寵物跟人類一樣，都有喜歡和厭惡的東西。 台灣有隻白柴便有超強的潔癖，最怕碰到骯髒的東西！早前，牠跟主人駕電單車出門，在等待紅綠燈的過程裏，車上竟然多了「這東西」！令牠立即下車「拒搭」，還擺出一張厭世臉，彷彿跟狗主說：「妳趕快處理一下！」

狗主已經清理好電單車，白柴「錢哥」還是不願上車，到底發生什麼事呢？（Facebook圖片：白柴 錢哥）

白柴「錢哥」早前跟狗主坐電單車出門，牠在等待交通燈期間突然跳下車，還頂著一張厭世臉不願上車。狗主試著拉牠上車，沒想到牠竟然強烈抵抗，正在她困惑之際，她發現電單車的踏墊上竟然有「前所未有的巨無霸屎堆」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

正在此時此刻，交通燈轉為綠燈，周遭的司機正等待這一人一狗開車離開。狗主情急之下，只好使勁硬把牠拉上電單車踏墊，錢哥兩腳被迫往屎裡踩。擁有超強潔癖的錢哥頓時超慌張，下意識把沾著狗屎的腳掌往狗主身上擦......一張驚慌的臉彷彿在說：「老子踩到屎了啊！妳趕緊處理一下啊！」

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狗主當下整個人崩潰了！硬拉牠上車時，沒注意牽繩也沾到屎，握下去才發現「手掌觸感溫潤」，結果狗主不止電單車踏墊、椅墊，連帶衣褲、全手也是屎...她原本約了朋友也馬上取消，趕緊衝到便利店買濕紙巾清潔，花了一段時間總算清理好車上的屎。

錢哥呢？牠繼續擺著一張臭臉，硬生生站在路旁不願上車，彷彿在說：「這麼臭還敢叫老子上車，我拒搭！」狗主把錢哥的糗事放到facebook專頁和討論區上，結果引起超大迴響，近千網民被狗主搞笑的描述逗笑，大部份留言指：「笑到臉部肌肉僵掉」、「隔著熒幕都聞到屎味了」、「這不是一個慘字就能形容」、「錢哥怕自己的屎...」狗主還不禁回應說：「我都不嫌牠臭狗，牠倒是回家整路一臉不耐煩。」

台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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