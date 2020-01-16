萌寵充電站│流浪狗變身IG網紅　130萬粉絲看牠瞇眼爽歪歪樣遊世界

狗狗是你忠實的好伙伴，牠會為你的生活增添許多色彩。 這隻叫Maddie的狗狗，除了是主人的好朋友，好拍擋外，牠更是主人的最佳模特兒。在主人的鏡頭下，牠帶領着130萬粉絲，與主人一起遊歷世界。

我不是盲的，只是眼睛比較小，加上影相時很放鬆，所以瞇眼了。（ig@thiswildidea）

生活在美國East Nashville的獵犬Maddie，今年已9歲，牠是IG界裏的狗狗界明星，至今已有130萬粉絲緊隨。牠之所以這麼吸引，除了因為牠的小眼睛特別迷人外，更因為牠的主人是著名的攝影師，為牠留下了不少令人印象深刻的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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獵犬Maddie的主人是Theron Humphrey，他是一位旅行攝影師，同時也是位愛狗人士。過去曾拍攝過以流浪狗為主題的攝影集，但自領養流浪的Maddie回家後，便主要以Maddie為模特兒，並透過牠的小眼睛，引領大家欣賞旅程中的所見所聞。

主人，有你在身邊，我什麼都不怕。（ig@thiswildidea）

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許多人只看了一兩張相片，便向Theron發問，擔心Maddie眼睛是有問題。但事實上Maddie很健康，牠只是眼睛較小，加上在鏡頭前總是瞇起眼睛相當放鬆，所以許多相片都看不到牠那明眸罷了。

作為IG網紅，Maddie除了在網絡上分享相片外，更出版了兩本攝影集，記載了牠與主人在一起遊歷美國各州的相片。此外，Maddie也是主人在工作上的好伙伴，牠成為模特兒吸引不同類型的客戶，令主人賺錢的機會大增。