警員收到狗公仔禮物　笑臉全失即時哽咽　背後藏心碎原因

日前，美國有位警官收到了一份窩心的禮物。當地居民為答謝他的幫忙，特意送上一份大禮。他滿心歡喜地打開禮物，發現裏頭竟是跟他朝夕相處八年的好夥伴，令他頓時眼泛淚光。

警官Madsen早前收到一份大禮，他滿心喜歡地拆禮物。（facebook圖片：Pasco Police）

日前，美國華盛頓州的警官Madsen收到一份巨型禮品，他收到禮品時，臉上充滿了笑容，看起來滿心期待。當他把裝紙逐層逐層拆開，打開盒子看到裏頭的禮物時，表情突然變得沉下來，他不禁抿著唇，眼淚開始在眼眶裏打滾。原來那份禮物是一隻酷似他的警犬拍檔Lemon的狗公仔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Lemon在警局擔任警犬，持續為當地人民服務了8年，最終在去年12月3日病逝。Madsen跟Lemon並肩同行8年，因此為Lemon的死訊大受打擊。曾經受到Madsen幫助的居民Cassandra Berg得悉此事後，亦對此感到遺憾，於是訂製了一個Lemon的仿真公仔，希望這個公仔可以代替Lemon繼續守候在Madsen身邊。

有傳指貓狗們在臨終時，會希望躲起來獨自迎接死亡，不讓飼主看見。來自台灣的柴犬「酷比」在離世前，經常在家中躲藏，彷彿想靜靜地離開人世，讓飼主Boya心痛不已。

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