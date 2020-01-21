獨自露營遭「原居民」騎劫　群貓包圍日男幫生火　網民：艷福無邊

一名男子上周打算獨自露營，享受一個人的恬靜時刻，但抵達營地後竟被一群流浪貓包圍，更賴在他的帳篷附近不願走，強行「騎劫」了他的一人旅程。他將經歷分享至Twitter，引來數萬網民圍觀。

日本一名男子近日惹來萬千網民羨慕，全因他有著「吸貓」體質。這位網名為「二郎」的男子上周孤身到野外露營，準備度過一個遠離煩囂的周末；然而一群「不速之客」突然出現，破壞了他的計劃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網名為「二郎」的男子上周孤身到野外露營，豈料遭到「原居民包圍」。（Twitter@DDDDD_00DD）

正當二郎在紮營期間，數隻流浪貓忽爾現身，在他的身邊徘徊。貓貓們一直沒有離開，更在二郎成功生火後索性坐下，甚至不客氣地鑽入其帳篷內，強行「騎劫」其營地。原本應悠然自得的一人旅程，卻轉眼變成勞碌的一晚，二郎整晚也努力地為貓貓生火，以免牠們著涼。

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二郎翌日起床後，赫然發現貓貓們送來了一堆松果，並放在了木材旁，似乎是想幫助他生火。面對熱心的貓貓，二郎在Twitter笑言：「我無法使用它，因為這很浪費。」二郎在露營期間一直用文字直播著與貓貓的互動，旋即成為網絡熱話，引來數萬網民關注，有人更羨慕地留言指他「艷福無邊」。