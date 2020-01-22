單車手為救荒山脫水狗　暫停訓練兼踩數公里山路載牠求醫

當在荒山野嶺裏遇上有需要救援的小動物時，你會伸出援手嗎？ 有單車手在山路訓練期間，遇到一隻嚴重脫水的狗狗。因擔心狗狗安危，於是決定載狗狗到市區求醫。電視主播在報道時，高度讚揚：「這才是運動員的榜樣。」

這隻狗狗毛色亮麗，不像是生活在山區的流浪狗。（fb@Marican Team）

這宗救狗事件發生在1月初的阿根廷南部Rio Negro裏。據當地傳媒報道，指有單車團隊在訓練山路時，遇到一隻被棄而且有嚴重脫水情況的狗狗，於是載牠回市區求醫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這脫水狗狗，如何被單車隊員救下山】

在Marican Team這單車團隊的Facebook裏，他們上載了隊員在荒山救狗的影片，並獲大量網民激讚。從影片裏可到，有單車手正背負着一隻黑白色的大狗，踏着單車前進。

報道指，3名單車手來自Villa Regina小鎮，當時正在進行單車山路訓練。路途中看到一隻被遺棄的狗狗，牠顯得消瘦而且有脫水情況。單車手Rodri、Alan與Emiliano擔心狗狗安危，於是決定終止訓練，先把狗狗載下山治療。

網民表揚單車隊的行為，認為他們對狗狗很有大愛。（fb@Marican Team）

下山後已把狗狗交予小鎮的動保組織跟進，希望狗狗能盡快得到合適的治療。

當地傳媒主播Clari Gomez在報道此事時也特別讚計：「這是件令人高興的事，實在是很感動，他們幾個人就這樣讓背負着狗狗，騎着單車行了數英里。要這樣做實在不是一件輕鬆的事，你們是毛孩的救星，運動員的典範，這行為很值得嘉許。」

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