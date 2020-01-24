【武漢肺炎】蛇疑為新冠狀病毒源頭　港人拒無故棄養：佢係我個女

世界各地相繼出現確診武漢肺炎個案，疫情迅速蔓延，至今仍未確認病毒源頭，蝙蝠、蛇、竹鼠等動物均曾被指是病源，眾說紛紜。雖然各種傳聞甚囂塵上，但有飼養蛇的港人依然堅拒無故放棄愛寵，因已把牠們視作家人。

武漢肺炎疫情持續蔓延，各國均相繼出現確診個案，據指香港亦出現第3宗初步確診個案，令市民人心惶惶。一群內地學者日前（22日）在學術期刊《醫學病毒學雜誌》發表論文，指與其他動物相比，蛇最有可能是攜帶前述新型冠狀病毒的動物，直指病毒源頭或是蛇類。港人Victor具5年養蛇經驗，面對蛇被指是病毒源頭，他依然堅持絕不棄養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

視蛇為家人 堅持不棄養

Victor接受《香港01》訪問時透露，家中共養有逾20隻兩棲爬蟲類動物，包括守宮、青蛙、龜、球蟒及粟米蛇。雖然蛇被懷疑是病毒源頭，但他絲毫沒考慮過棄養，直言「佢哋（蛇）係我個女，無論咩事我都唔會放棄佢。你可以選擇唔接近我，但唔好干預我啲女」。



他指家中的兩條蛇「小黑」及「小花」均不會進食蝙蝠或野生動物，一直以來只會吃乾淨的冰鮮白老鼠，而且牠們已數個月不曾外出，因此不怕會染病。同時，他亦在其專頁澄清指「蛇只係其中一個病毒嘅宿主」，希望旁人能尊重他不棄養的決定，及切勿以此作為棄養理由。

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嘆港人對蛇存誤解 盼大眾嘗試了解

因香港較少人飼養兩棲及爬蟲類，Victor坦言不少人會在言語上攻擊牠們，令他甚感難受：「有時我會帶條蛇出席講座，條街啲人一見到我帶住條蛇，就會好不屑咁望我，又會話我癡線，不過依家都已經慣咗。」往年他均會帶蛇現身寵物展講座，但因武漢肺炎肆虐，他今年將暫停出席寵物展，避免愛寵染病。他嘆港人對蛇類存有誤解，「好多人仲覺得蛇一定有毒，覺得係唔好，好希望大家可以嘗試去了解佢哋，其實佢哋同貓狗一樣都係生命，希望大眾可以領養代替購買。」

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