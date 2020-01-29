【萌寵充電站】曲架犬擁一雙迪士尼公主眼　網民暴動：我戀愛了

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 美國近日有隻曲架犬「Winnie」被追捧為「迪士尼公主」，全因牠擁有一雙水汪汪的大眼晴，以及優雅的舉止，簡直如同迪士尼公主一樣！

曲架犬Winnie是隻網紅狗，全因牠一雙大眼睛。（Instagram圖片：winnie_thecocker）

曲架犬「Winnie」目前只有3個多月大，不過牠的Instagram已經有30多萬粉絲，是隻超人氣的網紅狗。Winnie之所以大受歡迎，全因牠擁有一雙水汪汪的「公主眼」！看起來就像位「迪士尼公主」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Winnie的Instagram目前只有30則帖文，在媒體廣泛地報道後，牠的粉絲在短短1個星期增加多達20萬，現時是位擁有30萬支持者的小網紅。牠每次發表新照片都有數十萬粉絲點讚，大多數網民留言都讚牠可愛，如「牠的眼睛真漂亮」、「我戀愛了」、「太可愛了」、「牠好漂亮」。

▼▼一頭松鼠狗裝上義肢後，竟跑得比兄弟更快，更吸引了14萬粉絲▼▼

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