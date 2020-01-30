【臨危不亂】男子用熱咖啡淋貓尾　事後竟獲網民讚許？

拯救生命往往是刻不容緩，加拿大男子便作出了最佳的示範，他用一杯熱咖啡，在最危急關頭救回了3個小生命。原來，3隻小貓咪的尾巴被雪冰封着，因此不斷發出呼叫。幸好這男子留意到，並把身邊唯一的熱東西倒到貓咪身旁，才順利融解冰雪。

3小貓被困雪地，不斷發出喵喵叫聲。（fb@Kendall Diwisch）

這個故事發生在加拿大的艾伯塔省（Alberta）的Drayton Valley，煉油廠工人Kendall Diwisch在巡視油井時，留意到雪地上有貓咪在喵喵叫並掙扎着，於是便即時上前了解情況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當Kendall走近細看，發現原來有3隻小貓咪的尾巴，被冰雪凍住了，因此沒法掙脫離開。在加拿大這漫天風雪的情況下，長期被冷風吹着隨時會活活凍死，於是他試圖用手挖走貓咪旁邊的冰雪助牠們脫危。

收容中心很快到幫到3小貓找到新家。（facebook@Cause for Critters）

Kendall成功救出了其中一隻小貓，但另外兩隻貓咪還未脫險。於是他匆匆走回車上，拿出了他剛才還在喝的熱咖啡。當他把咖啡倒到貓尾附近的雪地上，把少許雪融化後，最終順利把所有小貓救起。

由於擔心讓貓咪留在這荒蕪的雪地下走動會有危險，Kendall決定開車帶牠們回家，並替牠們用暖水沖了身，又餵了些東西給貓咪們吃。他希望貓咪能有一個幸福的家，於是聯絡了動物收容中心。

收容中心也感謝Kendall出手，在危急時救起了貓咪！（facebook截圖）

在Cause for Critters的Facebook有最新消息，指3隻貓咪已被Trider一家領養回去，現在3小貓生活幸福，不會再被冰雪凍傷。

網民看到這救貓故事後，也大讚Kendall臨危不亂，懂得用熱東西把冰雪融化，以加快救出貓咪的時間。「無私的行為，拯救了小生命」、「甜密的舉動，把無辜的小生命救起」、「幸好你手上有咖啡，不然實在不知如何是好」、「3隻貓咪與咖啡，那麼牠們的名字是Latte、Cappuccino和Espresso嗎？」、「我覺得是Mocha、Decaf和Espresso」。

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