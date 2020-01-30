【慎入】虎斑貓疑被潑熱水致血肉潰爛　有心人冒10度寒風誘捕

流浪動物無家可歸本已是齣悲劇，但世界總有不少惡人會落井下石，惡意對待流浪動物。台灣一頭流浪貓疑因被潑熱水，導致背部被嚴重燙傷，傷口深可見肉，慘況嚇人。一名熱心市民試圖伸出援手，在僅攝氏10度的低溫下冒寒風誘捕，可惜因浪貓太怕人而失敗告終。

昨日（29日），台灣高雄一名網民於網上發文，稱在街上看見一頭虎斑貓身受重傷，推測是被人惡意潑熱水所致。從該網民上傳的相片可見，貓貓背部有個大得嚇人的傷口，露出一片鮮紅的肉，而且傷口上仍連著尚未掉下的皮毛，傷勢觸目驚心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一頭虎斑貓因被惡意對待，背部出現極大傷口。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

▼▼▼▼▼點擊放大看小貓現況▼▼▼▼▼（圖片或令人不安）

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該網民昨日路經一家素食店，發現這隻重傷的流浪貓，不忍置諸不理，遂決定帶牠求醫。然而，小貓或因曾被人虐待，極度怕人，始終不肯靠近該網民。於是，該網民放置了誘捕籠，昨夜冒著10度低溫在旁默默等待，最後因手腳凍僵而不得不先行離去。

據該網民透露，因這間素食店的店主一向也有餵飼流浪貓，所以這頭受傷的虎斑貓不時也會在附近出沒。雖然她和店主也無法靠近小貓，但店主仍有繼續餵食，並在食物中加入藥物，望能暫時幫助小貓。

她在網上揭發小貓被虐一事後，瞬即引起公憤，同時亦有網民主動提出資助醫療費用。因小貓傷勢嚴重，有網民推測牠並非遭潑熱水，而是被潑具高腐蝕性的鹽酸，一眾網民怒斥肇事者冷血：「怎麼會有這種人把貓咪傷成這樣，這個人一定會有報應的，人渣！」

▼▼▼▼▼一頭浪貓擅闖民居產子，誕下傷殘貓B但屋主竟大感驚喜？▼▼▼▼▼