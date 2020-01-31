【萌寵充電站】被譽為最堅硬的貓　主人一做這動作黑貓全身秒繃緊

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 凡是貓奴都應該知道「貓是用水造的」，主子的身體總能柔軟地扭成各種形狀，經常讓奴才大開眼界。日本一頭黑貓卻反其道而行，被譽為最堅硬的貓，因牠的身體總是繃得異常筆直，簡直就像體操選手般。

日本網民itmnnnnn家中養了數隻貓，其中一隻黑貓擁有能將身體變得僵直的絕技，因此在Twitter上意外爆紅，吸引逾9萬人讚好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑貓：「看我大展身手！」（Twitter@itmnnnnn）

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該網民在Twitter分享了數張家中黑貓的相片，留言寫道「家裏的貓在第13年開始變得可疑」，引得網民大笑。相中的黑貓被飼主的妹妹雙手抱起，但牠的表情絲毫沒有半分享受，反而一臉緊張及不耐煩，甚至還對著鏡頭翻白眼。牠蹬直雙腿，挺胸收腹，身體緊繃得像位體操選手，僵硬的身體與貓貓一向柔軟的形象大相逕庭。

至於黑貓為何愛伸直身體，飼主早在2017年曾於Twitter提及「當我家的黑貓進入發情期時，就會蹬直雙腿」，也許伸直身體就是這頭黑貓獨有的求偶方式。

飼主曾於Twitter提及「當我家的黑貓進入發情期時，就會蹬直雙腿。」（Twitter@itmnnnnn）

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這頭緊繃的黑貓隨即在Twitter爆紅，就連日本電視節目《志村動物園》也有介紹牠，更將牠比喻為世上最硬的乾燥食品──乾鰹魚。在節目播出時，飼主更抱著牠在電視前一同觀看，而牠依然保持著僵直的身體。網民看到牠的相片時，也不禁笑言：「這是新品種嗎？絕不彎腰的貓」，就連飼主也表示「不管看多少次都會笑」。