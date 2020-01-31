狗狗「好友」快要死了　狗主四圍撲　希望用替身欺騙牠

為了愛犬的幸福，大家願意犧牲多少？ 美國有位狗主得知狗狗最愛的毛公仔即將停產，於是特意駕車到城內不同的寵物店，為營救愛犬的「好友」進行地氈式搜索，最終成功「救」走幾隻替身毛公仔。

狗狗Papi跟毛公仔Moose是好朋友（The Dodo）

美國有隻名叫Papi的狗狗，牠有一位朋友叫作「Moose」，這位朋友的真實身分其實是毛公仔。自從狗主把Moose送給Papi後，牠一直把Moose視為最好的朋友，無論Papi去哪裏，牠都一定會帶上Moose！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每當Papi感到緊張、不安時，牠都會抱著Moose。可惜，毛公仔實在太脆弱，偶爾Papi激動的時候，會不小心「傷害」了Moose。狗主每次都會偷偷買隻新的Moose，換走破舊的Moose。

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拯救Moose大行動

可惜，生產商日前宣佈將會停產Moose這款玩具，這意味著假如Papi再度咬爛Moose，牠將會永遠地失去Moose。狗主嘗試跟生產商溝通，卻改變不了Moose停產的現實。他不想讓Papi傷心，於是想到一個「拯救Moose大行動」：「我們盡可能購買更多Moose，因為它是Papi唯一喜歡的狗玩具。」

狗主決定開車到城鎮，搜尋每家有售Moose的寵物店，買下他們所有的存貨，他最終搜集到6隻Moose，「很高興在它們停產前收集到一些。Papi是我們的家庭成員，因此想給牠最大的幫助。」

▼▼▼父母通常也是最愛狗的一群，早前一名父親正親吻愛犬，女兒卻突然吐出一句一句話毀掉溫馨氣氛▼▼▼