發霉小貓「Gucci」流落街頭求包養　暖男兩年後才知撿到寶

每位毛孩也是「潛力股」，不管牠們小時候或生病時有多醜，只要經過悉心照顧，總能蛻變成美麗的「蝴蝶」，讓人對牠們刮目相看。台灣一頭貓貓小時候滿身黴菌，落魄的外表令人避之則吉，但經過飼主的悉心照顧後，已變身成雪白的美貓。

白貓Gucci小時候患有皮膚病，全身布滿跳蚤及黴菌，某些部位更出現掉毛和皮膚發紅的情況，模樣十分落魄。在路邊流浪的牠遇上了熱心的Mars，從此成為Mars家中的主子。轉眼間5年過去，Gucci已由醜小鴨進化成天鵝，搖身一變成充滿仙氣的美貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Gucci小時候的皮膚狀況十分嚇人。（Facebook@Mars Lin）

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Gucci現時一身雪白毛髮柔軟又蓬鬆，讓人無法想像牠曾是人人嫌棄的流浪貓。當時牠背部大部分皮膚發炎，在街頭流離失所，毛髮又短又岩巉，外表絲毫不吸引。Mars看到可憐兮兮的Gucci，隨即決定帶牠回家，從此改寫牠的命運。雖然Mars對貓毛敏感，但他不顧眼睛紅腫，依然堅持悉心照顧Gucci，親自為Gucci洗澡及逐隻跳蚤挑走。

整整過了兩年多，Gucci的皮膚病終於痊癒，完美蛻變成毛色亮麗的貓貓。在牠蛻變成功後，牠亦知恩圖報，非常親近Mars，彷彿想透過陪伴來償還這份救命之恩。Mars將與Gucci的經歷分享至網上後，隨即引來逾萬人讚好。

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