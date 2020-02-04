狗狗最好「朋友」比卡超生病了　主人當神醫為它無限整容

台灣有隻小黑狗從小跟比卡超公仔結伴成長，隨著小黑狗進入磨牙期，牠跟比卡超玩得越來越激烈，飼主只好出手幫它維修一下。雖然比卡超現在的容貌比當初改變了不少，但狗狗依然對它愛不釋手。

黑狗胖妞時常把公仔咬壞，要飼主出手「做手術」。

每位狗主都是神醫？台灣狗主羅晨晨在兩個月前領養了黑狗「胖妞」，暫托義工把胖妞交給她時特地交代指，牠很愛一隻比卡超公仔。沒想到，這種愛可不止把它帶在身邊而已......

胖妞很愛比卡超公仔，經常都會著緊地叼著它、咬它，結果時常被牠咬爛、咬壞，飼主不忍心看到胖妞失落的樣子，於是拿起縫紉針當醫生，為牠修公仔，每次胖妞都會滿心期待在她身邊等待，有時候還會靠過來，彷彿在催促說：「你快點！」

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胖妞目前大概三個半約大，飼主接受《香港01》訪問時指，比卡超剛到家時，是隻完整的公仔，後來才被胖妞咬壞：「胖妞玩比卡超時像換牙時期需要磨牙一樣，雙手環抱公仔，然後開始找玩偶比較硬的地方，例如眼睛、鼻子、嘴巴。」

飼主這兩天都沒空為胖妞修公仔，結果飼主一拿出公仔，牠就開心的又跑又跳，不過「手術」結束沒多久，比卡超的臉容好像再度扭曲了，「唉……不到10分鐘又快進手術房了。」

「2020年版寶可夢：比卡超」飼主把失去口鼻的比卡超分享到facebook群組「有點毛毛的」，部份網民留言指：「肚皮都拉到下巴了。」、「傷害他後，又渴望他！標準恐怖情人類型。」、「比卡超傷痕累累。」、「這位家屬很擔心病情！」

來自荷蘭阿姆斯特丹的金毛尋回犬Barley，不管走到哪裡都會喜歡帶著毛公仔Fluffy，無論睡覺、散步、大小便、看電視，都要帶著Fluffy，簡直就像它的貼身保鑣！

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