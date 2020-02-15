【領養消息】《保護遺棄動物協會》2月15日：家貓布丁

撰文：何東緯
最後更新日期：
牠們的長相未必最討好，但牠們都本性善良。每個毛孩子都有被愛的權利，如果你的家中條件許可，不妨給牠們一個幸福的家。《香港01》每日更新領養消息，讓你給牠們一個圓滿結局。
白白
男仔
出生年份：2012
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我叫布丁，雖然比較慢熱，見到陌生人又會逃走躲起來，但只要同我玩熟咗，其實我都唔好熟意同人玩。
《保護遺棄動物協會SAA》領養須知：
查詢領養熱線：2838 0633
豁免持有動物售賣商牌照編號：ORG-00007
詳細資料可看《保護遺棄動物協會》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2020年2月15日
牠們的長相未必最討好，但牠們都本性善良。每個毛孩子都有被愛的權利，如果你的家中條件許可，不妨給牠們一個幸福的家。《香港01》每日更新領養消息，讓你給牠們一個圓滿結局。
布丁
女仔
出生年份：2012
我叫布丁，雖然比較慢熱，見到陌生人又會逃走躲起來，但只要同我玩熟咗，其實我都唔好熟意同人玩。
《保護遺棄動物協會SAA》領養須知：
查詢領養熱線：2838 0633
豁免持有動物售賣商牌照編號：ORG-00007
詳細資料可看《保護遺棄動物協會》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2020年2月15日
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