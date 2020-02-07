【領養貓】書店提供貓奴陪讀　合眼緣秒將帶牠回家　領養率100%

一個齊集書、咖啡、貓咪的地方，還有地方比這裏更吸引嗎？加拿大一間書店與動保團體合作，在店內暫養小貓陪客人閱讀，客人可隨時領養小貓，幫助更多流浪貓尋家。

誰說領養貓咪只可去收容所？其實去書店也同樣可以！加拿大書店Otis & Clementine's Books and Coffee不但是愛書人士的好去處，更聚集了不少愛貓之人，全因店內有不少貓咪陪讀，客人更可隨時帶牠們回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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店內領養率高達100%

這間書店位於加拿大新斯科舍省（Nova Scotia），店內養有不少貓咪，部分是從街上撿來的，也有部分是由動保團體South Paw Conservation Nova Scotia所送來的。書店老闆Ellen Helmke指，目前已有超過30隻貓咪成功被領養，店內的貓總是很快就會被人領養，因此領養率高達100％。

Ellen表示，部分客人是特地來探望貓咪的，但也有人是路過時意外發現書店的「獨特之處」。活潑的小貓們會在書店客人身旁走來走去，甚至趁他們閱讀時跳上其大腿，給客人雙重享受。有書本，還有小貓，簡直就是愛貓人士的天堂！如果客人有意帶貓咪回家的話，便須支付194美金（約港幣1506）及提供相關文件。

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