【萌寵充電站】比特犬秒變異種怪物　眼利網民看出：根本同一隻

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 近日facebook流傳一條「謎樣生物」的影片，牠的五官非常詭異，讓人認不出是什麼生物。不過聰明的網民便一眼看穿飼主的小把戲，原來是飼主把比特犬反轉了！

謎樣生物令不少網民嚇了一跳！（Instagram圖片：toothlessterror）

外國有飼主在抖音上載了一段影片，片中有隻長相奇怪的生物，長了一雙奇怪的眼睛、巨大的凸鼻，飼主伸手摸摸牠的嘴巴，牠伸出了粉紅色的舌頭，舔了舔唇邊，看起來就像隻會吃人的怪物！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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聰明的網民看穿了這位飼主的小把戲。原來牠並不是奇怪的生物，而是一隻反轉了的比特犬！頑皮的飼主在牠的下巴貼上了一雙假眼睛，讓牠看起來就像新品種生物！

比特犬：「人家才不是怪物，快點撃看人家的萌萌照。」（Instagram圖片：toothlessterror）

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想像力豐富的網民還將這隻「小眼大鼻厚唇」的新品種，聯想到「水滴魚」，還有網民誤以為牠是「娃娃魚」、「鱷魚」、「河馬」。不過亦有眼利網民看穿這把戲：「根本同一隻。」

網民把影片轉貼到facebook群組「法鬥家族」，獲逾800網民點讚，部份網民留言指：「我有嚇到！」、「我看了好久⋯原來是反了！」、「還以為是火星狗，嚇我一跳的！」、「我看了5秒才發現！」、「還以為是什麼？定神一看才知道。」、「太好笑了吧！」大家又花了多久才發現牠是狗狗呢？

近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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▼▼▼▼▼貓界原來也有黃秋生？！點擊放大看牠的萌照！▼▼▼▼▼