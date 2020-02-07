【武漢肺炎】主人憂餵飼會被感染　義工冒死前往：難道我不怕嗎？

武漢肺炎疫情威脅未解除，因新年外出關係，內地許多寵主被逼與毛孩分開。尤其是武漢已封城，寵主與毛孩縱然在同城，也不能輕易前往餵食，只能要求義工上們餵毛孩。義工表示擔心疫情，自己也怕被感染，但「有些事是必須去做」。

義工們會先做好防疫措拖，才會上門餵毛孩。（微博）

新冠狀病毒疫情一直未有減退，武漢被封城後，許多外遊未歸的寵主沒法回家，家裏的毛孩嚴重缺糧缺水。因此，當地的動保組織收到大量求助，希望代為餵食家中毛孩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，義工們如何冒死上門餵毛孩們】

+ 13 + 12 + 11

內地媒體在訪問武漢市小動物保護協會會長杜帆時，他表示在武漢封城後，已接到近2000宗求助，現時已協助約400個家庭，但因義工人數不足，難以在短期內提供協助，而且還有另一難題，就是需要開鎖師傅到場，這也是餵飼工作進度延後的原因。

杜帆指在武漢封城第一天，已收到不少求助訊息。有人表示：「完了，武漢封城了，我給我們家的狗只備了兩三天的食物，現在回不來了，找也不敢找不信任的人，你們能不能來幫一下忙？」

寵主心急如焚，但沒法回家餵毛孩。（微博）

作為武漢市唯一一個合法的動保組織，杜帆清楚知道，「如果我們不站出來的話，那麼這些動物可能面臨的結局是：餓死、渴死。」

同城不回家餵毛孩

有一個案例，就是寵主自己其實也身在武漢市內，只不過是幾個車站路程，他也不是沒有親戚朋友在武漢，只是大家都擔心疫情，加上家裏還有老人和小孩要照顧，不願意回家餵毛孩，結果要求義工幫忙。杜帆指他明白擔心疫情不願被感染：「但難道義工便不怕嗎？」

當然，更多情況是現在武漢封城，道路都不通了，出入也要申請安排，想回來都不可以。因此義工疲於奔命，盡力去協助每一個委托。

與主人緊密聯繫，只希望毛孩安全。（微博）

懷孕母貓的悲劇

另外，還有一宗令他印象深刻的案例，就是委托人指家中有懷孕母貓，他原本計劃是外出三天便回家，沒想到突然封城沒法回來，母貓又快要生產，因此焦急地找來義工。可惜，當義工破門而入後，發現剛出生的兩隻小貓B已死去，母貓也很虛弱。義工清理現場後，也給母貓留下了食物和清水才離開。

克服重重困難救毛孩

杜帆表示現在上門餵毛孩遇到最大問題，就是大多數情況都要開鎖師傅協助，而且也要保安人員抽出人手。義工上門餵毛孩，全程會以視像與寵主一直保持聯絡，寵主也要事先拿着身份證拍下影片，指已委托動保組織幫忙上門餵毛孩。義工不收任何費用，但師傅的開鎖費由委托人支付。

還有就是現時許多小區都被封了，義工要進入也成問題，需要花時間去與札關部門溝通協調，因此求援毛孩工作並不太順利。縱然面對重重困難，但義工們沒有氣餒，一心一意希望能救活更多毛孩，也希望疫情盡快被控制。

【點擊圖片看內地網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼▼▼武漢內還有很多獨居寵物，點擊了解其他心碎個案▼▼▼▼▼