【萌寵充電站】網民看見Chico表情秒心理變態：牠不爽我就高興

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次介紹的萌狗狗，單看牠的外表你還以為在生氣，但事實上這臭臉背後藏着天使心，牠會把歡樂帶給身邊人，而且更是人人心中的窩心天使！

你說什麼？我才沒有不高興。（ig@hazelandthegang）

誰說你的外表如何，你的命運也如何。這隻像老是在發脾氣的狗狗，雖然天生一張臭臉，但卻很討人喜歡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看Chico的可愛臉，主人更經常替牠換新衣服，絕對是有型帥氣的大明】星】

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這隻一臉不爽的狗狗叫Chico，是隻只有11個月大的布魯塞爾格林芬犬（Brussels Griffon）。這品種的狗狗，天生就是鼻子扁平，加上面部表情明顯，因此很受歡迎。

主人說這狗狗充滿愛心，也是家中的開心果。（ig@hazelandthegang）

Chico的IG上已有1萬多個人在追蹤牠，而且不時會有新的生活照發布分享。他的主人表示，儘管Chico看起來像是在生某人的氣，但事實上牠是隻快樂的小狗，牠充滿愛心，是眾人心裏的小天使。

難得四兄弟望鏡頭合照。（ig@hazelandthegang）

主人把我畫成這樣，你說像嗎？（ig@hazelandthegang）

除了Chico外，你在IG裏還可以看到牠的3個好兄弟，分別是Hazel、Rita和Ramona。牠們之間感情非常要好，所以在IG裏經常會見到四隻狗狗在互動。

▾▾▾不喜歡有型的狗狗嗎？那換換口味，來看看這隻像迪士尼公主般的萌狗狗，Winnie實在令人一眼戀上▾▾▾