一直以為自己是150磅的狗　見老爸回家即搖尾巴飛奔迎接

小驢子都可以是寵物？ 美國有隻驢子從小被母親排斥，輾轉被一對好心的飼主收養，展開與3隻德國牧羊犬朝夕相對的生活。沒想到，牠竟然深受狗狗們影響，行為舉止都跟狗一樣，喜歡圍著飼主打轉，高興的時候還會狂搖尾巴，簡直就是隻披著驢皮的狗。

美國有隻猶如狗狗的驢子Walter（facebook圖片：walterthewonderdonk）

飼主Kelly和Brad居住在美國亞利桑那州奧特曼，當地很容易遍佈野生的驢子。當他們遇見Walter時，牠是隻身體非常瘦弱的小驢子。由於Walter的母親年紀太輕，不願意照顧牠，甚至想丟下牠，Brad指：「土地管理局和附近的居民花了整整10個小時，仍然沒法讓Walter的媽媽接受牠。」他們得知此事後，便決定收養Walter。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我們有三隻德國牧羊犬，牠們從Walter回來第一天，就伴在牠身邊，牠們成為了Walter的保母，幫忙照顧牠、教導牠。」結果Walter就變成了一隻披著驢皮的狗，每當Walter看到Brad，牠都會像小狗般興奮地跳來跳去，甚至會一邊搖著尾巴，一邊磨蹭他，行為舉止完全是一隻狗！

▾▾▾點撃圖片放大：看小驢子Ｗalter▾▾▾

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Brad每天傍晚都會帶Walter以及3隻牧羊犬外出散步，牠們會一起奔跑，Brad感覺就好像養了4隻狗。在Kelly和Brad悉心的照顧下，Walter已經成功擺脫過去瘦弱的樣子，變成150磅的健康驢子。

Walter還成為了「服務驢」，Kelly和Brad不時會帶牠到社區參加義工活動，讓牠安撫更多人的心，同時讓Walter的生活更多豐盛、有意義！

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